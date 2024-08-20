Певица Ёлка станет участницей празднования 80-летия Псковской области

20:14, 20 августа 2024, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области пройдет в Финском парке с 23 по 31 августа. О площадках фестиваля и какой будет музыкальная программа праздника, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для гостей мероприятия приготовили разнообразные угощения, мастер-классы, ярмарку мастеров.

В рамках выставки перед зрителями выступит губернаторский симфонический оркестр Псковской области, певица Ёлка, музыкальные группы «Лиза Матрёшка» и RadioBand, ансамбль русской музыки «Псков», проект «Детская филармония», а также приглашённые из Белоруссии артисты.

27 августа перед гостями праздника выступит группа «Марсель».

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.