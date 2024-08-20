26 муниципалитетов Псковской области примут участие в выставке ​«Россия начинается здесь»

21:11, 20 августа 2024, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области пройдет в Финском парке с 23 по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Присутствующие смогут познакомиться с 26 муниципалитетами Псковской области: узнать об истории создания и культурном наследии отдельного региона, туристической привлекательности, местной кухне и уникальных традициях.

Для гостей мероприятия приготовили разнообразные угощения, мастер-классы, ярмарку мастеров.

Мероприятие организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.