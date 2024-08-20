26 муниципалитетов Псковской области примут участие в выставке «Россия начинается здесь»
Выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области пройдет в Финском парке с 23 по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Присутствующие смогут познакомиться с 26 муниципалитетами Псковской области: узнать об истории создания и культурном наследии отдельного региона, туристической привлекательности, местной кухне и уникальных традициях.
Для гостей мероприятия приготовили разнообразные угощения, мастер-классы, ярмарку мастеров.
Мероприятие организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.
26 муниципалитетов Псковской области примут участие в выставке «Россия начинается здесь»
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