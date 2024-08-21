Пропавшего в Псковском районе подростка нашли живым

07:58, 21 августа 2024, ПАИ

14-летнего подростка, пропавшего в Псковском районе, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа 14-летний подросток из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся.