Пропавшего в Псковском районе подростка нашли живым
14-летнего подростка, пропавшего в Псковском районе, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 16 августа 14-летний подросток из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся.
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