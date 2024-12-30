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Общество

Северное сияние смогут увидеть россияне 31 декабря

Северное сияние возможно смогут увидеть завтра, 31 декабря, россияне. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Фото: Владимир Колпаков

В частности, вероятность увидеть сияние в новогоднюю ночь на высоких широтах в районе Мурманска составляет 70%. Жители Петербурга возможно также смогут запечатлеть природное явление – вероятность этого около 40%, а в Москве – около 20%.

Однако, как подчеркнул Сергей Богачёв, ситуация динамичная и может поменяться в любую сторону.

30 декабря на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х, отметил руководитель лаборатории. До территории Земли они дойдут 31 декабря в середине дня и тем самым вызовут полярные сияния.

Напомним, что северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Такое явление псковичи уже успели запечатлеть в этом году.

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