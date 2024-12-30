Северное сияние смогут увидеть россияне 31 декабря

15:00, 30 декабря 2024, ПАИ

Северное сияние возможно смогут увидеть завтра, 31 декабря, россияне. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

В частности, вероятность увидеть сияние в новогоднюю ночь на высоких широтах в районе Мурманска составляет 70%. Жители Петербурга возможно также смогут запечатлеть природное явление – вероятность этого около 40%, а в Москве – около 20%.

Однако, как подчеркнул Сергей Богачёв, ситуация динамичная и может поменяться в любую сторону.

30 декабря на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х, отметил руководитель лаборатории. До территории Земли они дойдут 31 декабря в середине дня и тем самым вызовут полярные сияния.

Напомним, что северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Такое явление псковичи уже успели запечатлеть в этом году.