Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом

14:38, 30 декабря 2024, ПАИ

Волонтёры совместно с членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с Новым годом детей, которые лечатся в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом сообщила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой



Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой













«Сегодня мы с добровольцами Ресурсного центра добровольчества и Всероссийского студенческого корпуса спасателей подарили маленькое чудо детям, находящимся на лечении в Псковской инфекционной больнице. К малышам пришёл Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно, с подарками. Пусть в эти дни у всех случится хоть маленькое, но хорошее и доброе чудо», – отметила она.

Ранее сообщалось, что акция «Новогодний десант Дедов Морозов» прошла в Пскове. Тогда волонтёры спустились с крыши и поздравили пациентов Детской областной клинической больницы