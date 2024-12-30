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Общество

Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом

Волонтёры совместно с членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с Новым годом детей, которые лечатся в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом сообщила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва в своём телеграм-канале.

  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой
  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой
  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой
  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой
  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой
  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой
  • Волонтёры поздравили детей в псковской инфекционке с Новым годом
    Фото: телеграм-канал Алеси Михачёвой

«Сегодня мы с добровольцами Ресурсного центра добровольчества и Всероссийского студенческого корпуса спасателей подарили маленькое чудо детям, находящимся на лечении в Псковской инфекционной больнице. К малышам пришёл Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно, с подарками. Пусть в эти дни у всех случится хоть маленькое, но хорошее и доброе чудо», – отметила она.

Ранее сообщалось, что акция «Новогодний десант Дедов Морозов» прошла в Пскове. Тогда волонтёры спустились с крыши и поздравили пациентов Детской областной клинической больницы

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