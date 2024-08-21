Сквер благоустроили в Плюссе

10:02, 21 августа 2024, ПАИ

Сквер на улице Ленина, 1 благоустроили в Плюссе, пишет газета «Плюсский край».

Сделали дорожку и уложили плитку у домов № 34, 36, 38, 40 и 42, а также установили две скамейки. Кроме того, планируется произвести подсыпку грунта, разровнять его и посеять газон. ТОС «Взаимодействие» установит освещение в сквере.

Работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее сообщалось, что в Идрице Себежского района благоустроили воинское захоронение.