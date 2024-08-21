Сквер благоустроили в Плюссе
Сквер на улице Ленина, 1 благоустроили в Плюссе, пишет газета «Плюсский край».
Сделали дорожку и уложили плитку у домов № 34, 36, 38, 40 и 42, а также установили две скамейки. Кроме того, планируется произвести подсыпку грунта, разровнять его и посеять газон. ТОС «Взаимодействие» установит освещение в сквере.
Работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее сообщалось, что в Идрице Себежского района благоустроили воинское захоронение.
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