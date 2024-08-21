Историческое конное шоу увидят псковичи 24 августа

12:15, 21 августа 2024, ПАИ

Всадники исторического конного шоу «Александрова дорога» прибудут в деревню Самолва Гдовского района 24 августа в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году мероприятие посвящено 300-летию со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Зрители смогут увидеть историческое конное представление – наездники будут состязаться в конных умениях, в боях конницы и владении оружием.

На территории праздника будет разбит исторический лагерь реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. На мероприятии будут работать ярмарка современных мастеров, исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, а также гости примут участие в средневековых танцах, настольных играх, лучных турах и потешных боях. В этом году гости фестиваля также смогут увидеть парад-смотр драгун потешного полка Петра Первого.

Кроме того, на празднике выступят музыкальные группы LaVerden, «Хольда», квартет «Барокко-ассамблея». Вход свободный.

В прошлом году фестиваль собрал порядка 10 тысяч зрителей. О том, как конное шоу «Александрова дорога» прошло в 2023 году, – смотрите в нашем фоторепортаже.