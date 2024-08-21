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Экономика

На 7,2% подешевел в России базовый набор канцтоваров

На 7,2% подешевел базовый набор школьных канцтоваров в российских торговых сетях, теперь его стоимость составляет 415 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Фото: ПАИ

Согласно данным АКОРТ, базовый набор школьных канцтоваров подешевел за последние 12 месяцев на 7,2%, до 415 рублей. 447 рублей стоил такой набор в прошлом году.

В базовый набор канцтоваров входит школьный дневник, тетради, авторучки, карандаши, набор фломастеров, пенал, линейка и альбом для рисования. С учётом школьной формы и некоторых других товаров минимальная стоимость составит около шести тысяч рублей.

На снижение стоимости канцтоваров повлияло удешевление пеналов, их минимальная цена снизилась на 23%, до 91 рубля, отметили в ассоциации. На 42% в годовом выражении подешевели и школьные рюкзаки, до 1 159 рублей.

Ранее псковичам рассказали о том, как правильно подготовить ребёнка к школе. Подробнее читайте здесь.

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