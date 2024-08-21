На 7,2% подешевел в России базовый набор канцтоваров

13:07, 21 августа 2024, ПАИ

На 7,2% подешевел базовый набор школьных канцтоваров в российских торговых сетях, теперь его стоимость составляет 415 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Согласно данным АКОРТ, базовый набор школьных канцтоваров подешевел за последние 12 месяцев на 7,2%, до 415 рублей. 447 рублей стоил такой набор в прошлом году.

В базовый набор канцтоваров входит школьный дневник, тетради, авторучки, карандаши, набор фломастеров, пенал, линейка и альбом для рисования. С учётом школьной формы и некоторых других товаров минимальная стоимость составит около шести тысяч рублей.

На снижение стоимости канцтоваров повлияло удешевление пеналов, их минимальная цена снизилась на 23%, до 91 рубля, отметили в ассоциации. На 42% в годовом выражении подешевели и школьные рюкзаки, до 1 159 рублей.

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