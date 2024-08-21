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Общество

В России вырос спрос на загранпаспорта

За семь месяцев 2024 года в России заграничных паспортов оформили на 16,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирину Волк.

В основном это биометрические паспорта с десятилетним сроком действия. При этом паспортов сроком на пять лет оформлено на 19,8% меньше, с десятилетним – на 96% больше, уточнила представитель ведомства.

Ранее в России повысили пошлину за выдачу загранпаспорта. С 1 июля за получение загранпаспорта на ребёнка до 14 лет пошлина составляет 3000 рублей, что на 500 рублей больше ранее установленной. Пошлина за получение загранпаспорта нового поколения на взрослого выросла на тысячу рублей – до 6000 рублей.

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