Большое испытание: пскович, забросивший футбол, попал в главную медиакоманду России

18:22, 21 августа 2024, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев год назад открыл для себя новую страницу своей футбольной жизни. Летом прошлого года он перешёл в новообразовавшуюся медиакоманду «Кикс Таун», о которой мало кто знал, как и о самом Владиславе. Поиграв всего один сезон в Медиалиге, «Кикс Таун» распался, но Владислав приглянулся коллективу «Тандем», у которого тоже были планы начать свой путь в Медийной футбольной лиге. Но и в этой команде Сакадеев сыграл всего один сезон. Уже после розыгрыша пскович откликнулся на предложение чемпиона и одной из лучших команд лиги «Броук Бойз» сыграть за них один матч в Кубке России против обнинского «Кванта». Та игра завершилась победой медиаклуба, но о полноценном переходе не шло и речи, как вдруг 15 августа «Броуки» анонсировали пополнение в своих рядах – Владислав Сакадеев стал игроком одной из самых лучших в России медиакоманд, всего за год проделав путь от никому не известного футболиста с сомнительным прошлым до игрока команды-чемпиона Медийной футбольной лиги. Пскович рассказал нам о том, как шли переговоры о переходе, что ему даёт этот шаг и какую главную цель он себе ставит.

– Владислав, расскажи, как получилось, что о переходе в «Броук Бойз» вы договорились после всего одной игры?

– Изначально была договорённость, что я иду играть только в Кубке России, потому что «Тандему» я был нужен. «Броук Бойз» в подписании не нуждались, им нужна была только помощь на игру Кубка России. Естественно я приехал за пару дней до игры потренироваться с ними. Уже в совокупности того, как меня приняла команда, как мы тренировались, я понял, что мне нужно попробовать отлично провести игру, чтобы была возможность там закрепиться, быть полностью в этой команде и конкурировать со всеми игроками. После игры меня похвалили. Такого, что меня хотят забрать, не было, но мне было ясно, что если я изъявлю своё желание там остаться, то они бы мне смогли что-то предложить. Дело было за мной. После игры сказал, что у меня есть желание здесь играть. Потом произошёл разговор с руководством «Тандема» и моё подписание в «Броук Бойз». Они бы мне не стали препятствовать, если бы я сыграл эту игру и пошёл обратно в «Тандем». Просто дали понять, что если мне захочется здесь играть, то такая возможность будет.

– Ты рано заиграл в профессиональном футболе, ездил по многим командам. Недавно заявил, что твоя главная цель – выбраться через Медиалигу обратно в профессионалы. Ты считаешь, что играть в командах российских дивизионов лучше, чем в медиафутболе?

– Тут всё просто. Когда я был молодым футболистом, всё шло по накатанной, как будто не было альтернативы. Если хочешь стать футболистом, тебе нужно работать и пытаться «выстрелить» здесь, чтобы тебя забирали дальше. Но во Второй лиге много нюансов, по которым портится картинка о футболе. Это никто не скрывает, всем известный факт. Хотя это происходит не во всех командах. Сейчас если взять, например, Вторую лигу дивизион «Золото», то там играют в футбол на хорошем уровне. Там всё классно. А раньше всё не так воспринималось.

После трёхгодичной паузы я пересмотрел все ценности для себя. Когда понимал, что в футболе что-то получается, я сам себе ставил какие-то препятствия жизнью вне футбольного поля, показывая тем самым, что на меня нельзя рассчитывать. Когда я переехал в Москву, в голове было понимание, что я хочу вернуться в футбол, но после такого даже во Вторую лигу на просмотр не берут, потому что это профессиональный футбол. В Медиалиге было проще. Хочешь прийти на тренировку? Можешь приехать и потренироваться. Со мной так и случилось. Я приехал просто потренироваться, меня не взяли, а через три недели написали, что я могу приехать на игру, потому что не хватает людей. В итоге меня оставили и по накатанной всё пошло.

Я имею самую высокую цель. Обожаю Медиалигу, но побыть профессиональным спортсменом мне тоже хочется. И если у меня получится, это не убавит моего желания развиваться медийно. Мне эта деятельность нравится, я её полюбил. Сейчас стараюсь в ней развиваться по максимуму. Из-за того, что мне уже немало лет, я могу поиграть в Премьер-лиге и вернуться обратно. Если я буду играть здесь на хорошем уровне и у меня не будет шансов попасть в профессиональный футбол, я буду также доволен. Буду дальше прогрессировать в футболе, сейчас я веду образ жизни профессионального футболиста Премьер-лиги и живу так больше года, уже привык и мне нравится, удобно и комфортно. Хочется только продолжать работать, а где-то даже ещё усерднее. Нужна просто высокая цель.

– Ты же практически всё время до того, как попал в Медиалигу, играл на атакующих позициях. Теперь переквалифицировался на позицию крайнего защитника и до сих пор там играешь, почему?

– Это всё медиафутбол. Я был крайним атакующим, мне была знакома эта позиция, потому что я играл в Эстонии крайнего защитника. Здесь есть то, чего многие не понимают, – это статусы медийности. Когда я пришёл в «Кикс Таун», у нас было мало медийных футболистов. Все известные ребята играли на атакующих позициях. Чтобы мне просто заиграть, а не сидеть на замене, нужно было спуститься вниз, выбора не было. Я провёл достаточно удачный сезон после такой паузы и остался на этом месте. В «Тандеме» я утвердился в уверенности, что я могу там играть, при этом мне позволяют бегать вперёд.

– У «Броук Бойз» хорошая медийная база. Директора заинтересованы в том, чтобы развивать своих игроков, представлять их общественности. С тобой уже успели поговорить о планах по продвижению?

– В какой бы команде ты ни находился, главное – твоё желание. Есть люди, которые играют в «Амкале» и 2Drots на большую аудиторию, но сами не делают ничего. Я ещё в «Тандеме» говорил, что для меня медиасоставляющая очень важна. Я сам выбрал, что помимо футбола хочу развиваться в этой стезе. В «Броук Бойз» это тоже большой плюс, который может дать толчок лично мне. По поводу того, что я буду снимать, мы не обговаривали, но мы точно придём к такому разговору. Они узнают, чего хочу я. Может быть, они скажут, что сами хотели бы видеть. Это всё обсуждается.

– Как думаешь, может, стоит сделать упор сейчас на футбольную составляющую?

– У меня такой проблемы нет, потому что я некоторых ребят там уже знал. Самый лучший способ быть в команде – играть в играх. Я сыграл очень важную игру в истории этого клуба и прошёл с ними один этап. Сейчас я тренируюсь в «Броуках» почти месяц. Надо доказывать свою состоятельность, чтобы быть игроком состава. По-футбольному я чувствую себя комфортно.

– Какое впечатление на тебя произвели директора клуба Дмитрий Егоров и Артём Райзен (Кузьмин)?

– С Артёмом я уже не раз общался. У нас состоялся хороший разговор по поводу медиа. Он меня поддержал в плане тех вещей, которые я уже сделал. В целом это работяги, которые знают своё дело. Они уже выстроили команду, которая играет в финалах. Да, им где-то не везёт, но они не опускают руки, а дальше стараются и работают. Контент у них льётся рекой. У большинства ребят есть Telegram-каналы, все что-то ведут. Есть даже опытные ребята с уровнем Премьер-лиги, которые ездят на передачи на «Матч ТВ». Туда их подтягивают, они здорово справляются. Клуб здорово работает. Положительное впечатление оставляют директора. Сейчас «Броук Бойз» – это команда номер один в Медиалиге, чему я, несомненно, рад. Для меня это большой шаг и большое испытание. Надо доказывать.

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