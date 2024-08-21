Новый препарат для лечения атеросклероза разработали учёные
Новый препарат для лечения атеросклероза разработали учёные из Японии, пишет журнал Ferra.ru.
Препарат представляет собой анти-нуклеолиновый ДНК-аптамер, он воздействует на клетки гладкой мышечной ткани и поддерживает их в контрактильном состоянии, отметили специалисты. Это стабилизирует атеросклеротические бляшки и предотвращает их разрыв.
По словам учёных, новый препарат может быть эффективным средством для лечения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способен снизить риск инсульта и сердечного приступа.
Ранее россиянам назвали продукты, полезные для людей старше 40 лет. Подробнее читайте здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 августа 2024
Замглавы Роструда Ян Талбацкий оценил модернизацию кадровых центров Псковской области