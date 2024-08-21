Новый препарат для лечения атеросклероза разработали учёные

14:26, 21 августа 2024, ПАИ

Новый препарат для лечения атеросклероза разработали учёные из Японии, пишет журнал Ferra.ru.

Препарат представляет собой анти-нуклеолиновый ДНК-аптамер, он воздействует на клетки гладкой мышечной ткани и поддерживает их в контрактильном состоянии, отметили специалисты. Это стабилизирует атеросклеротические бляшки и предотвращает их разрыв.

По словам учёных, новый препарат может быть эффективным средством для лечения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способен снизить риск инсульта и сердечного приступа.

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