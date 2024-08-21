Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые ограждения появятся у 14 детсадов Пскова

Новые ограждения планируют установить у 14 детских садов Пскова в этом году, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

В 14 детских садах заборы будут обновлены капитально. Также есть ряд учреждений, где будут выполнены небольшие ремонтные работы, уточнил заместитель главы администрации Пскова.

«Было поручение главы города в отношении антитеррористической безопасности всех учреждений. Мы наметили себе план по всем объектам образования: не только по школам, но и по детским садам. Необходимо прийти к выполнению как минимум ограждений, всех заборов, входных групп и контроля доступа. Прийти к тому, чтобы мы полностью обновили все заборы к следующему году», – подчеркнул гость радиоэфира.

На данный момент выполнено порядка 80% от запланированного объёма работ, отметил Алексей Несмашный. По его словам, в следующем году все учреждения образования города будут полностью соответствовать принятым стандартам антитеррористической защищённости.

Ранее Алексей Несмашный рассказывал о планах установить новые заборы вокруг семи школ Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 августа 2024

97 первых классов откроют в этом году в Пскове
21 августа 2024

Как помочь ребёнку адаптироваться к учёбе после каникул: советы эксперта
21 августа 2024

Почти 70 тысяч тонн зерна уже собрали в Псковской области
21 августа 2024

Замглавы Роструда Ян Талбацкий оценил модернизацию кадровых центров Псковской области
21 августа 2024

Более 2,7 тысячи детей пойдут в первые классы в Пскове в этом году
21 августа 2024

Псковичей просят помочь в наполнении «Коробки добра» для бездомных животных
21 августа 2024

Из-за потери ножниц в японском аэропорту отменили десятки рейсов
21 августа 2024

26 августа музей-усадьба народа сето в Сигово будет закрыт на санитарный день

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...