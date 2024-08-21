Новые ограждения появятся у 14 детсадов Пскова

14:50, 21 августа 2024, ПАИ

Новые ограждения планируют установить у 14 детских садов Пскова в этом году, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

​

В 14 детских садах заборы будут обновлены капитально. Также есть ряд учреждений, где будут выполнены небольшие ремонтные работы, уточнил заместитель главы администрации Пскова.

«Было поручение главы города в отношении антитеррористической безопасности всех учреждений. Мы наметили себе план по всем объектам образования: не только по школам, но и по детским садам. Необходимо прийти к выполнению как минимум ограждений, всех заборов, входных групп и контроля доступа. Прийти к тому, чтобы мы полностью обновили все заборы к следующему году», – подчеркнул гость радиоэфира.

На данный момент выполнено порядка 80% от запланированного объёма работ, отметил Алексей Несмашный. По его словам, в следующем году все учреждения образования города будут полностью соответствовать принятым стандартам антитеррористической защищённости.

Ранее Алексей Несмашный рассказывал о планах установить новые заборы вокруг семи школ Пскова.