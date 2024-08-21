Тренировочный сбор по джиу-джитсу собрал в Пскове борцов из семи регионов России

15:06, 21 августа 2024, ПАИ

Тренировочный сбор по джиу-джитсу на четыре дня собрал в Пскове борцов из семи регионов России, сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

На тренировочный сбор собрались спортсмены из Пскова, Великого Новгорода, Калуги, Рязани, Санкт-Петербурга, Калининграда и Воронежа.

«На ковре для обмена опытом встретились спортсмены сборной России, тренер сборной России по не-вазе, высококвалифицированные тренеры, дети и взрослые», – отмечает академия Dragon's Den Pskov.

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