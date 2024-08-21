97 первых классов откроют в этом году в Пскове

16:25, 21 августа 2024, ПАИ

97 первых классов откроют в школах Пскова в новом учебном году, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

«Порядка 28 человек в классе у нас в настоящий момент, но это средняя температура по больнице. К сожалению, есть школы, в которых по 30 учеников и больше. Мы стремимся, конечно, классы разбавить. В том числе, открываем в учреждениях, где такая нагрузка и два, и три новых первых класса», – сообщил заместитель главы городской администрации.

Тенденция по неравномерному распределению детей в первых классах ожидалась ещё прошлой весной, отметил Алексей Несмашный. По его словам, во многом это связано с неравномерным развитием разных районов города и быстрой застройкой новых кварталов.

«Здесь ничего удивительного нет. Но если говорить в среднем, то 28 человек в классе – это нормальная цифра, в зоне комфорта педагога», – добавил гость радиоэфира.

Алексей Несмашный также сообщил, что в этом году в первые классы в Пскове пойдут более 2,7 тысячи школьников.