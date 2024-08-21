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Общество

Более 2,7 тысячи детей пойдут в первые классы в Пскове в этом году

2 714 заявлений подали в первые классы школ Пскова в 2024-2025 учебном году, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

Фото: ПАИ

По объёму заявлений, поданных в первые классы, Псков находится на уровне прошлого–позапрошлого года, сообщил заместитель главы городской администрации.

«Приём заявлений ещё будет продолжен, но это уже разовые истории. Например, когда кто-то где-то меняет место жительства. 99 % процентов заявлений уже подано», – пояснил гость радиоэфира.

Напомним, приём детей в первый класс стартовал 1 апреля. За первые три дня заявочной кампании в первые классы школ Пскова было подано порядка 2 300 заявлений. В прошлом году в первый класс в Пскове пошли более трёх тысяч детей.

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