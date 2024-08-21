«Кванториумы» откроют в школах № 20 и 24 в Пскове

17:27, 21 августа 2024, ПАИ

Два новых «Кванториума» откроют в школах № 20 и № 24 в Пскове. Как в них будет организована работа, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 августа.

«Кванториум» – это не просто, как многие могут подумать, кабинет с компьютерной техникой. На сегодняшний день это четыре профильных кабинета: химия, физика, робототехника, математика. В зависимости от учреждений они могут немножко меняться в соответствии с задачами, которые перед ними стоят. Кабинеты снабжены не только компьютерной, но и лабораторной техникой. Если это, например, химия или физика, к каждому рабочему месту подведена, соответственно, вода и электричество, чтобы образовательный процесс можно было выстроить с использованием всей этой новой техники», – рассказал гость радиоэфира.

Алексей Несмашный напомнил, что при выборе школы для «Кванториума» среди прочего учитывается результативность совместной работы педагогов и учеников. «Это для нас является главным приоритетом, на это нацелены и меры поддержки, которые были анонсированы. В данном случае в этих школах [№ 20 и 24. – ПАИ] есть как специалисты и возможности, так и интерес у детей, которые могут на этом оборудовании начать улучшать свой образовательный процесс», – подчеркнул гость радиоэфира.

Каждое общеобразовательное учреждение самостоятельно для себя определится, в каком формате будет работать «Кванториум», пояснил замглавы городской администрации. При этом на базе нового современного класса школам будет необходимо реализовывать обязательную образовательную программу по профильной дисциплине, уточнил он.

«Когда, условно говоря, будет завершена программная работа по основным дисциплинам, в работу в этом кабинете будет включаться уже дополнительное образование и кружковая деятельность. Я здесь подчеркну очень важную деталь: на кружки смогут попасть дети не только из этой школы. Причём здесь могут быть дети разных возрастов, опять же, в зависимости от того, как конкретное учреждение будет организовывать этот кружок», – сообщил Алексей Несмашный.

Дополнительное образование в «Кванториумах» в какой-то степени может носить и коммерческий характер, добавил гость радиоэфира. По его словам, благодаря этим взносам школы смогут, например, закупать необходимые расходники для организации занятий и оплачивать дополнительную работу педагогов.

«Мы сегодня знаем, и ни для кого не секрет, что есть база, а есть дополнительные занятия, которые являются платными. Если родители хотят, чтобы ребёнок углублённо занимался изучением того или иного иностранного языка или какой-то другой дисциплины, они ребёнка записывают в кружок и платят какую-то не очень большую сумму и, в общем-то, получают дополнительное образование. <...> Так происходит и со спортом, и с какими-то другими занятиями дополнительными, которые не включены в общую подготовку», – рассказал замглавы администрации Пскова.

Напомним, на капитальный ремонт кабинетов в школах № 20 и 24 для размещения там «Кванториумов» направили свыше двух миллионов рублей. Как устроен первый псковский «Кванториум», читайте в ревизии ПАИ здесь.