Сказки в песнях: группа «Хольда» выступит в Самолве на «Александровой дороге»

23:44, 21 августа 2024, ПАИ

Группа «Хольда» выступит в рамках исторического конного шоу «Александрова дорога», который прибудут в деревню Самолва Гдовского района 24 августа. О репертуаре группы и предстоящем выступлении рассказала флейтистка и менеджер группы, организатор фолк-фестивалей в Санкт-Петербурге Ангелина Дортман в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Мы группа «Хольда» с берегов Невы. Мы верим в сказки и с удовольствием рассказываем людям, нашим слушателям, сказки в своих песнях. Мы будем исполнять различные песни из своего репертуара. В нём – образы разных эпох: от викингов до лешего славянского. Сказки, воплощённые в музыкальную форму, свои песни, свою музыку будем транслировать для наших дорогих слушателей», – сказала гостья эфира.

Ангелина Дортман пригласила всех принять участие в мероприятии и прикоснуться к фолк-музыке. Отметим, на празднике выступят музыкальные группы LaVerden, квартет «Барокко-ассамблея». Вход свободный.

Для гостей также будет работать ярмарка современных мастеров, исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, а также гости примут участие в средневековых танцах, настольных играх, лучных турах и потешных боях.

В прошлом году фестиваль собрал порядка 10 тысяч зрителей. О том, как конное шоу «Александрова дорога» прошло в 2023 году, смотрите в нашем фоторепортаже.