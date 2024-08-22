Александр Котов поздравил псковичей с Днём флага России

09:49, 22 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковичей с Днём Государственного флага России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Он подчеркнул, что бело-сине-красный триколор – это символ многонационального единства и суверенитета России. Флаг государства наполняет гордостью за достижения соотечественников и напоминает об истории родной страны.

Именно под развевающимся флагом современные герои, как и герои прошедших эпох, защищают страну и право народа идти по избранному пути, отметил спикер облсобрания.

«Берегите своих близких и родное Отечество, гордитесь своей страной, уважайте традиции и память!» – заключил Александр Котов.

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа.