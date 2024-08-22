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Происшествия

Более 400 запрещённых БАДов обнаружено на маркетплейсах

Более 400 биологически активных добавок, которые содержат запрещённые вещества, обнаружило Роскачество на маркетплейсах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальную систему мониторинга качества.

В составе БАДов нашли листья коки (включены в перечень наркотических средств), якорцу стелющуюся (лекарственное средство), ашваганду (запрещена к использованию в добавках) и другие рецептурные лекарства.

Роскачество также выявило и другие нарушения. В частности, продажа БАДов на маркетплейсах осуществлялась без свидетельства о государственной регистрации.

Специалисты национальной системы мониторинга качества планируют вынести вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи БАДов, на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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