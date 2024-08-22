Более 400 запрещённых БАДов обнаружено на маркетплейсах

12:11, 22 августа 2024, ПАИ

Более 400 биологически активных добавок, которые содержат запрещённые вещества, обнаружило Роскачество на маркетплейсах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальную систему мониторинга качества.

В составе БАДов нашли листья коки (включены в перечень наркотических средств), якорцу стелющуюся (лекарственное средство), ашваганду (запрещена к использованию в добавках) и другие рецептурные лекарства.

Роскачество также выявило и другие нарушения. В частности, продажа БАДов на маркетплейсах осуществлялась без свидетельства о государственной регистрации.

Специалисты национальной системы мониторинга качества планируют вынести вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи БАДов, на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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