Продолжения романа «Мастер и Маргарита» ждут россияне

12:15, 22 августа 2024, ПАИ

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым ожидаемым и желанным среди произведений, с продолжением которых хотели бы ознакомиться россияне, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование крупных цифровых сервисов электронных книг и аудиокниг.

По данным опроса, за продолжение романа Михаила Булгакова проголосовало более 23% респондентов, второй по популярности стала книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение», которая набрала 22% голосов. Следующим по популярности ответом стала антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», четвертую и пятую позиции рейтинга заняли «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (16%) и «Евгений Онегин» Александра Пушкина (13%).

Интересные персонажи, чувство ностальгии при чтении уже знакомой книги и большое желание узнать продолжение любимых историй стали основными причинами, по которой читатели хотели бы увидеть сиквелы произведений.

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