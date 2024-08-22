Как организовать внешкольную работу с помощью НКО, рассказали псковичам

13:47, 22 августа 2024, ПАИ

Как организовать внешкольную работу с помощью НКО, рассказала руководитель АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

Татьяна Марина отметила, что сейчас стоит вопрос с финансированием кружков. «Очень хорошая идея с некоммерческими организациями. У меня младший сын занимался гуслями в Псковском политехническом колледже. Мы как родители собрались, создали некоммерческую организацию, заключили со школой партнёрское соглашение. Его формат предполагал, что они на своей территории предоставляют нам помещение, и нам разрешено туда приходить вместе с родителями, привлекать других, проводить мероприятия и так далее. К тому же некоммерческая организация может получить гранты, субсидии, и таким образом помочь школе в проведении турниров. Это сотрудничество очень хорошего формата. Таких случаев мы видим очень много, особенно в творчестве. В спорте как-то поменьше», – рассказала эксперт.

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