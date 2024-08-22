Россиянам назвали анализы для раннего выявления рака

17:12, 22 августа 2024, ПАИ

Общий и биохимический анализ крови и анализы на различные онкомаркеры могут выявить наличие онкологических заболеваний на ранней стадии, пишет «Газета.ру» со ссылкой на онколога Центра молекулярной диагностики и эпидемиологии Роспотребнадзора Марию Чистякову.

Общий анализ крови может помочь установить отклонения в организме и определить необходимость углублённого обследования. Однако изменения в результате этого исследования не указывают на конкретную причину заболевания, отметила онколог.

По словам эксперта, снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, одновременное увеличение всех показателей крови и изменение уровня лейкоцитов могут указывать на онкопатологию.

Биохимический анализ крови показывает содержание в крови холестерина, электролитов, белков, сахара, глюкозы и других показателей. Уровень билирубина, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щёлочной фосфатазы, общего белка и его фракций – важные показатели при биохимическом анализе. Если в них наблюдаются отклонения, следует пройти более глубокое обследование.

Другим исследованием для выявления рака на ранней стадии стал анализ крови на онкомаркеры. «Онкомаркеры – продукты жизнедеятельности опухоли или вещества, которые производятся нормальными тканями в ответ на заражение раковых клеток. Их определяют в крови, моче, повреждённых тканях», – рассказала Мария Чистякова.

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