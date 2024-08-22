Семь команд примут участие в Ночной хоккейной лиге в Псковской области
Семь команд примут участие в Ночной хоккейной лиге в Псковской области в дивизионе «40+», сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях поучаствуют команды «Аванта-Псков», «Красный город», «Евро-Керамика», «Чайка», «Родина», «Гвардия» и «Барсы».
Напомним, что чемпионами прошлого розыгрыша стали хоккеисты команды «Аванта-Псков», которая обыграла в финальной серии «Красный город».
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