Семь команд примут участие в Ночной хоккейной лиге в Псковской области

17:31, 22 августа 2024, ПАИ

Семь команд примут участие в Ночной хоккейной лиге в Псковской области в дивизионе «40+», сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях поучаствуют команды «Аванта-Псков», «Красный город», «Евро-Керамика», «Чайка», «Родина», «Гвардия» и «Барсы».

Напомним, что чемпионами прошлого розыгрыша стали хоккеисты команды «Аванта-Псков», которая обыграла в финальной серии «Красный город».

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