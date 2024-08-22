Учения пройдут в школах России перед 1 сентября

18:12, 22 августа 2024, ПАИ

Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и террористической угрозы в школах, колледжах и техникумах по всей России пройдут 27 августа, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Учения для всех образовательных учреждений пройдут совместно с МЧС. Министерство также проведёт тренировки по эвакуации, дополнительные инструктажи и уроки безопасности для преподавателей и учащихся школ и вузов с 29 по 30 сентября.

Напомним, что единые тренировочные учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые прошли в августе 2023 года.