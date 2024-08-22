Учения пройдут в школах России перед 1 сентября
Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и террористической угрозы в школах, колледжах и техникумах по всей России пройдут 27 августа, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Учения для всех образовательных учреждений пройдут совместно с МЧС. Министерство также проведёт тренировки по эвакуации, дополнительные инструктажи и уроки безопасности для преподавателей и учащихся школ и вузов с 29 по 30 сентября.
Напомним, что единые тренировочные учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые прошли в августе 2023 года.
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