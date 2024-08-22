Познавательную викторину по случаю Дня российского флага провели волонтёры в Пыталово

20:31, 22 августа 2024, ПАИ

На улицах города Пыталово специалисты Молодёжного центра провели познавательную викторину по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации сегодня, 22 августа. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Жители отвечали на вопросы об истории российского флага, делились мыслями о важности этого события для каждого гражданина.

Специалисты Молодёжного центра также подготовили небольшие презенты участникам викторины – ленты с триколором и открытки, которые сделали воспитанники детского сада №1 в преддверии праздника.