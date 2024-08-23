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Общество

Меры поддержки многодетных малоимущих семей обсудили в правительстве Псковской области

Вопросы, касающиеся мер поддержки многодетных и малоимущих семей Псковской области, обсудил губернатор Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Речь шла не только о реализации новой меры поддержки на приобретение одежды для посещения занятий и спортформы на каждого ребёнка из многодетной малоимущей семьи, но и о внесении этой категории в региональное постановление № 30 от 8 февраля 2024 года, которое рассматривает порядок предоставления субсидии на догазификацию отдельным категориям граждан.

«Программа догазификации, которая установлена перечнем поручений президента, и включены в неё по догазификации многодетные малоимущие семьи. У нас есть два постановления: одно № 103, которое финансируется региональными деньгами; одно № 30, которое финансируется федеральными. Денежные средства по федеральному постановлению мы уже все израсходовали. Там присутствует категория многодетных и малоимущих семей, а в 103-м нашем постановлении, которое правительством Псковской области утверждено, этой категории семьи нет. Мы бы хотели просить вас, чтобы внести эту категорию многодетных и малоимущих семей в 103-е постановление. У нас там есть 28 участников программы догазификации, просим профинансировать их из регионального бюджета», – сказала Ольга Евстигнеева.

Михаил Ведерников поддержал предложенную инициативу.

Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по социальной защите Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

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