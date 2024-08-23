Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мошенники начали использовать фейковые сайты с распродажами школьной формы

Мошенники начали использовать поддельные сайты с распродажами школьной формы, рассказал заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско, пишет РИА Новости.

С помощью фейковых сайтов мошенники заманивают потенциальных жертв. На таких сайтах якобы продают школьную форму и другие принадлежности с большими скидками к 1 сентября. «Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам», – рассказал эксперт.

Махинаторы с помощью таргетированных рассылок размещают ссылки на поддельные сайты в мессенджерах и соцсетях. «Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб», – отметил Александр Вураско.

Эксперт посоветовал относиться критически к таким предложениям, не спешить с подобными покупками.

«Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет», – отметил он.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с арендованными картами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 августа 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил псковичей с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Певица Ёлка выступит на праздновании 80-летия Псковской области
23 августа 2024

Врач Кашух рассказала, может ли помидор навредить здоровью
23 августа 2024

О погоде осенью судили по сегодняшнему дню
22 августа 2024

В Псковской области новую ежегодную денежную выплату на приобретение школьной формы получили 4750 детей
22 августа 2024

В центре Опочки развернули 10-метровое полотнище триколора
22 августа 2024

Участники «Дружины» устранили последствия шторма в деревне Дубровка Дедовичского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...