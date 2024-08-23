Мошенники начали использовать фейковые сайты с распродажами школьной формы

08:53, 23 августа 2024, ПАИ

Мошенники начали использовать поддельные сайты с распродажами школьной формы, рассказал заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско, пишет РИА Новости.

С помощью фейковых сайтов мошенники заманивают потенциальных жертв. На таких сайтах якобы продают школьную форму и другие принадлежности с большими скидками к 1 сентября. «Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам», – рассказал эксперт.

Махинаторы с помощью таргетированных рассылок размещают ссылки на поддельные сайты в мессенджерах и соцсетях. «Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб», – отметил Александр Вураско.

Эксперт посоветовал относиться критически к таким предложениям, не спешить с подобными покупками.

«Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет», – отметил он.

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