Алтайские журналисты поздравили псковичей с 80-летием образования Псковской области

10:12, 23 августа 2024, ПАИ

Председатель Алтайского краевого отделения Союза журналистов России Андрей Абрамов поздравил псковичей с 80-летием образования Псковской области.

«Век скоростных технологий бросает новые вызовы для СМИ, и здорово, что сейчас есть возможность пообщаться с теми, кто за тысячи километров от нас. Сегодня новости разлетаются за пару минут, и в этой гонке мы должны оставаться не только оперативными, но и объективными, думающими. В этом и есть профессионализм настоящего журналиста. Псковская область празднует 80-летие, и отследить историю нашего региона можно именно через призму СМИ», – сказал он.

Кроме того, Андрей Абрамов поздравил с открытием выставки «Медиа в жизни Псковской области», посвящённой 80-летию региона, и добавил, что современный журналист, конечно, уже давно не ходит просто с фотоаппаратом и блокнотом, но, тем не менее, он является «последователем той школы, которую заложили поколения, и достойно продолжает дело своих коллег», – заключил Андрей Абрамов.

Напомним, что выставка «Медиа в жизни Псковской области» организована государственным медиахолдингом Псковской области и Псковским региональным отделением Союза журналистов России при содействии Псковского музея-заповедника, Псковского музея радио и Николая Лунина, а также Арт-пространства «Вперёд в СССР» и Дмитрия Третьякова. Как записаться на выставку, можно узнать здесь.