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Общество

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП в Усвятском районе

Прокуратура Псковской области поставила на контроль установление обстоятельств ДТП в Усвятском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 22 августа на 57-м километре дороги Великие Луки – Усвяты у деревни Церковище водитель туристического автобуса, ехавшего из Брянска в Санкт-Петербург, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением на повороте. В результате этого автобус съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавшие отказались от госпитализации.

На месте происшествия работу следственно-оперативной группы координировал исполняющий обязанности Невельского межрайонного прокурора.

Принятие процессуального решения находится на контроле в региональной прокуратуре, уточнили в пресс-службе.

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