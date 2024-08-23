Великолукская лучница стала серебряным призёром соревнований в Белоруссии
Великолукская лучница Александра Савенкова стала серебряным призёром открытых республиканских соревнований на призы П. И. Климука. Состязания проходят в Бресте, сообщили ПАИ в Российской федерации стрельбы из лука.
В соревнованиях участвовали 15 спортсменок из восьми регионов России. В финале состязаний Александра Савенкова уступила представительнице Бурятии Диане Ошоровой – 140:142.
Ранее великолучанки отличились двумя наградами этих состязаний.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 августа 2024
Две медали завоевали великолукские лучницы на открытых республиканских соревнованиях в Бресте