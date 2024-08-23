Великолукская лучница стала серебряным призёром соревнований в Белоруссии

11:10, 23 августа 2024, ПАИ

Великолукская лучница Александра Савенкова стала серебряным призёром открытых республиканских соревнований на призы П. И. Климука. Состязания проходят в Бресте, сообщили ПАИ в Российской федерации стрельбы из лука.

В соревнованиях участвовали 15 спортсменок из восьми регионов России. В финале состязаний Александра Савенкова уступила представительнице Бурятии Диане Ошоровой – 140:142.

Ранее великолучанки отличились двумя наградами этих состязаний.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».