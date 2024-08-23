Александр Котов поздравил жителей Псковской области с 80-летием образования региона

11:28, 23 августа 2024, ПАИ

С 80-летием образования Псковской области поздравил жителей региона председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Прошедшие 80 лет – один из значимых периодов тысячелетней истории древней Псковской земли, отметил Александр Котов. Псковская область – наследник и продолжатель богатых культурных, духовных и воинских традиций. Именно здесь формировалась российская государственность, зарождалась православная вера, были созданы великие произведения архитектуры и искусства, совершены ратные подвиги во имя Родины, подчеркнул спикер областного Собрания.

«Великое наследие предков наделяет нас, нынешних жителей Псковской области, огромной ответственностью за собственные поступки и одновременно мощной силой и верой для свершений», – сказал политик. Он также напомнил, что псковские воины вставали на защиту Родины в самые тяжёлые для страны годы. И сегодня псковские десантники, разведчики, лётчики, военнослужащие Росгвардии героически защищают безопасность России в боевых условиях, подчеркнул спикер облсобрания.

«Мы гордимся нашими мирными достижениями – по результатам последних пяти лет Псковская область вошла в пятёрку наиболее динамично развивающихся регионов. Впереди ещё немало задач. Уверен, что мы, жители Псковской области, приложим максимум совместных усилий для процветания древней Псковской земли!» – заключил Александр Котов.

Отметим, что сегодня в Финском парке Пскова откроется выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области. Выставка будет идти девять дней, с её полной программой можно ознакомиться здесь.