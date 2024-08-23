Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов поздравил жителей Псковской области с 80-летием образования региона

С 80-летием образования Псковской области поздравил жителей региона председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Прошедшие 80 лет – один из значимых периодов тысячелетней истории древней Псковской земли, отметил Александр Котов. Псковская область – наследник и продолжатель богатых культурных, духовных и воинских традиций. Именно здесь формировалась российская государственность, зарождалась православная вера, были созданы великие произведения архитектуры и искусства, совершены ратные подвиги во имя Родины, подчеркнул спикер областного Собрания.

«Великое наследие предков наделяет нас, нынешних жителей Псковской области, огромной ответственностью за собственные поступки и одновременно мощной силой и верой для свершений», – сказал политик. Он также напомнил, что псковские воины вставали на защиту Родины в самые тяжёлые для страны годы. И сегодня псковские десантники, разведчики, лётчики, военнослужащие Росгвардии героически защищают безопасность России в боевых условиях, подчеркнул спикер облсобрания.

«Мы гордимся нашими мирными достижениями – по результатам последних пяти лет Псковская область вошла в пятёрку наиболее динамично развивающихся регионов. Впереди ещё немало задач. Уверен, что мы, жители Псковской области, приложим максимум совместных усилий для процветания древней Псковской земли!» – заключил Александр Котов.

Отметим, что сегодня в Финском парке Пскова откроется выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области. Выставка будет идти девять дней, с её полной программой можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 августа 2024

Сельхозярмарка «Урожай-2024» проходит в Пскове
23 августа 2024

До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 24 августа
23 августа 2024

Омские журналисты поздравили псковичей с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Горячее водоснабжение в 14 домах Пскова восстановят 28 августа
23 августа 2024

Александр Котов поздравил жителей Псковской области с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Псковичи участвуют в III Международном детском культурном форуме в Москве
23 августа 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с 80-летием образования региона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...