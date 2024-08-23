Омские журналисты поздравили псковичей с 80-летием образования региона

12:07, 23 августа 2024, ПАИ

Председатель Омского областного отделения Союза журналистов России Андрей Молотилов поздравил псковичей с 80-летием образования Псковской области.

«Поздравляем вас с юбилеем, 80-летием! От всего Омского отделения Союза журналистов примите поздравления и пожелания успехов, новых творческих достижений, побед во всех профессиональных конкурсах, новых ярких проектов, журналистской солидарности», – сказал он.

Андрей Молотилов также пожелал эффективного и успешного сотрудничества со всеми общественными организациями и органами власти, а также крепкого здоровья и удачи.

Отметим, что сегодня в Финском парке Пскова откроется выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области. Выставка будет идти девять дней, с её полной программой можно ознакомиться здесь.