Тюменские журналисты поздравили псковичей с 80-летием образования Псковской области

14:10, 23 августа 2024, ПАИ

Председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Тюменской области» Павел Девайкин поздравил псковичей с 80-летием образования Псковской области.

«Друзья, привет вам из Тюмени, первого русского города Сибири. Позвольте мне от лица всего нашего медиасообщества передать вам слова поздравления и пламенный привет из Западной Сибири. В этом году у наших регионов общий юбилей – 80 лет Тюменской и Псковской области, можем поздравить друг друга», – сказал Павел Девайкин.

Он подчеркнул, что как бы Тюменскую и Псковскую область ни разделяли тысячи километров бескрайней России, «мы – коллеги, решаем одинаковые задачи и справляемся с похожими вызовами».

«Мы ищем новые пути к нашей аудитории и стараемся удержать доверие наших читателей, слушателей и зрителей. Уверен, всё у нас с вами получится. Будем работать. Удачи», – заключил Павел Девайкин.

Ранее псковичей поздравил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Отметим, что сегодня, 23 августа в Финском парке Пскова откроется выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области. Выставка будет идти девять дней, с её полной программой можно ознакомиться здесь.