Валентина Матвиенко в день 80-летия Псковской области пожелала региону процветания

14:48, 23 августа 2024, ПАИ

С 80-летием образования Псковской области поздравила жителей региона председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

В славной летописи Псковской земли немало имён выдающихся людей, прославивших Отечество, и значимых событий, которые повлияли на исторический путь России, отметила Валентина Матвиенко.

В Псковской области находятся памятники культуры, которые являются национальным достоянием России. Уникальные храмы и соборы, ансамбли древних монастырей самобытной псковской архитектурной школы имеют общемировое значение и включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнула она.

Псковская область – интенсивно развивающийся субъект России, отметила спикер верхней палаты парламента. «Эффективно работают предприятия якорных для региона отраслей промышленности – электротехнической, машиностроительной и пищевой», – заметила она. Особое внимание уделяется поддержке предпринимательской деятельности, укреплению туристско-рекреационного потенциала, созданию необходимой инфраструктуры для привлечения инвесторов. Успешно реализуются крупные проекты в производстве сжиженного природного газа и полимерной продукции, в сельском хозяйстве, подчеркнула председатель Совета Федерации.

«Уверена, что и в дальнейшем регион будет надёжным оплотом на Северо-Западе России, продолжит вносить достойный вклад в решение общенациональных задач. Желаю благополучия и процветания», – заключила Валентина Матвиенко.

Отметим, что сегодня в Финском парке Пскова откроется выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области. Выставка будет идти девять дней, с её полной программой можно ознакомиться здесь.