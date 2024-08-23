В Москве празднуют 80-ю годовщину образования Псковской области

14:52, 23 августа 2024, ПАИ

По случаю 80-летия образования Псковской области в Москве состоялась торжественная церемония возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата с участием губернатора региона Михаила Ведерникова.

На мероприятии присутствовали известные уроженцы Псковской земли, руководство и сотрудники представительства Псковской области при правительстве Российской Федерации, участники региональных отделений «Движение Первых» и Юнармия, ветераны СВО.

Под звуки военного оркестра почётный караул установил венок с надписью «От жителей Псковской области» и георгиевской лентой на стойку перед Вечным огнем у кремлёвской стены. Затем под звуки метронома глава региона вместе с другими делегатами почтил минутой молчания память павших защитников Отечества. После прозвучал гимн Российской Федерации. После состоялось шествие роты почётного караула.

Затем Михаил Ведерников возложил цветы к памятным знакам городов воинской славы - Пскова и Великих Лук.

23 августа Псковская область празднует 80-летие со дня образования. Именно в этот день Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Псковская область. Михаил Ведерников поздравил жителей региона со знаменательной юбилейной датой.