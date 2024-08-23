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О проекте «Спортсмены будущего» в Псковской области рассказал эксперт

О проекте «Спортсмены будущего» в Псковской области рассказал председатель региональной федерации компьютерного спорта Василий Демидов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 августа.

Василий Демидов. Фото: ПАИ

«Первая стадия проекта – подготовительная. В неё входит проведение лекций по цифровой безопасности на территории Псковской области. Также на 7 сентября в Великих Луках у нас запланирован ряд мероприятий», – отметил Василий Демидов.

Псковскую область решили поделить на две зоны – юг и север, поделился председатель региональной федерации компьютерного спорта. «В них проводим соревнования. В Великих Луках у нас будут финалы 13-14 сентября, а в Пскове – 21-22 сентября. Соревнования по девяти дисциплинам как в командных, так и в одиночных направлениях. Победителей награждаем, и в течение полутора месяцев они у нас под руководством тренерского состава занимаются. По итогу проекта сформируем сборные Псковской области для участия в «Играх будущего», – сказал он.

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