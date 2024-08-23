Цель проекта «Спортсмены будущего» в Псковской области назвал руководитель региональной федерации компьютерного спорта

17:18, 23 августа 2024, ПАИ

Основную цель проекта «Спортсмены будущего» в Псковской области назвал председатель региональной федерации компьютерного спорта Василий Демидов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 августа.

«Самое основное – это то, что мы усовершенствовали техническую базу. Также мы проведём соревнования и тем самым привлечём внимание к современным видам. Проводя соревнования, мы подготавливаем участников и потом направляем этих спортсменов на различные направления», – отметил Василий Демидов.

«Например, в дисциплине ритм-симулятор наш спортсмен Арсений, студент колледжа ПсковГУ увлёкся этим, выиграл региональный этап. Мы привезли его на окружной этап, где он занял первое место. Сейчас у него идёт тренировочный процесс. 7 сентября он поедет на чемпионат России в Москву. Уверен, что у него есть шанс хорошо себя проявить, потому что спортсмен относится к этому очень серьёзно», – добавил руководитель Федерации компьютерного спорта Псковской области.

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