Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области
Штурм колонии ИК-19, в которой четверо преступников-радикалов захватили в заложники местных сотрудников, завершился в Волгоградской области. Снайперы Росгвардии нейтрализовали всех четырёх радикалов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Заложников освободили, уточнили в пресс-службе.
Напомним, что заложников захватили в колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, есть пострадавшие и один погибший (сотрудник ФСИН). Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и захвате заложников.
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