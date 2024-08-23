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Общество

Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области

Штурм колонии ИК-19, в которой четверо преступников-радикалов захватили в заложники местных сотрудников, завершился в Волгоградской области. Снайперы Росгвардии нейтрализовали всех четырёх радикалов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Заложников освободили, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что заложников захватили в колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, есть пострадавшие и один погибший (сотрудник ФСИН). Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и захвате заложников.

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