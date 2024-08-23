В Псковской области восстановили 500 км ЛЭП после шторма

21:50, 23 августа 2024, ПАИ

«Россети Северо-Запад» восстановили 500 км ЛЭП в Псковской области после шторма. Об этом сообщили в организации.

Энергетики включили 25 линий электропередачи и 350 трансформаторных подстанций.

«В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» – режим повышенной готовности. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – отметили специалисты.

В «Россетях» также напомнили о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.