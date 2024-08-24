Публикуем программу второго дня выставки «Россия начинается здесь» в Пскове

10:35, 24 августа 2024, ПАИ

Публикуем программу второго дня выставки «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области, которая открылась 23 августа в Финском парке в Пскове.

В 13:00 состоится презентация Псковского района. Уже в 14:00 – презентация Печорского муниципального округа. В 15:00 – презентация Островского муниципального округа. В 16:00 – презентация Стругокрасненского муниципального округа. В 17:00 – презентация Усвятского района. В 18:00 – презентация Себежского района. И в 19:00 пройдёт презентация Бежаницкого района.

Завершает программу второго дня выступление кавер-группы RadioBand. Концерт состоится в 21:00.

Также ежедневно с 13:00 до 22:00 на территории выставки работают презентационные площадки муниципальных образований региона, фуд-корт, детская зона, зона Витебского подворья, спортивная и молодёжная площадки.

Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа.

Полную программу можно увидеть по ссылке.

Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.