Исторический праздник «Воевода Шуйский» проходит в Пскове

13:24, 24 августа 2024, ПАИ

Исторический праздник «Воевода Шуйский» проходит в Пскове сегодня, 24 августа, сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что на мероприятии работает множество площадок с мастер-классами для жителей и гостей города. Помимо этого, проходят показательные бои реконструкторов. Уже в 14:00 начнётся мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие».

Полную программу можно увидеть по ссылке.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.