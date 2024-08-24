Исторический праздник «Воевода Шуйский» проходит в Пскове
Исторический праздник «Воевода Шуйский» проходит в Пскове сегодня, 24 августа, сообщает корреспондент ПАИ.
Напомним, что на мероприятии работает множество площадок с мастер-классами для жителей и гостей города. Помимо этого, проходят показательные бои реконструкторов. Уже в 14:00 начнётся мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие».
Полную программу можно увидеть по ссылке.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.
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