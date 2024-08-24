Борис Елкин поздравил жителей Великих Лук с Днём города

15:23, 24 августа 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей Великих Лук с Днём города. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Дорогие жители Великих Лук! Поздравляю вас с Днём города! Великие Луки – это ваш общий дом дружбы, тепла и взаимопонимания», – написал он.

Борис Елкин подчеркнул, что с каждым годом Великие Луки становятся всё более современным и красивым городом, сохраняя при этом традиции и архитектурные памятники.

«В этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют, а ваш город продолжает расти и развиваться!» – заключил он.

Напомним, что в этом году Великие Луки отмечают 858-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях. Сегодня в Великих Луках проходят праздничные мероприятия. Полную программу можно увидеть по ссылке.