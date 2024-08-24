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Общество

Историческое конное шоу «Александрова дорога» проходит в Самолве

Историческое конное шоу «Александрова дорога» проходит в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 24 августа. Об этом сообщается в группе «Александрова дорога» в соцсети «ВКонтакте».

Во время проведения фестиваля команда профессиональных наездников и реконструкторов в исторических костюмах продемонстрировала зрителям высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки.

Помимо этого, прошли показательные выступления пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища и массовые сражения. Участие принимают реконструкторы из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового бора, Москвы.

Состоялись ратные состязания реконструкторов по программам «щит меч», «копье», «битвы пятёрок».

А уже в 18:00 на главной сцене выступит фолк группа «Хольда».

Напомним, что в этом году мероприятие посвящено 300-летию со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

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