Андрей Беляев поблагодарил великолучан за вклад в процветание города

19:36, 24 августа 2024, ПАИ

Глава администрации Великих Лук поблагодарил всех, кто вносит вклад в процветание города.



Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК



Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК



Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК



Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК



Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК



Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК











«Наш город динамично развивается, планомерно улучшаются условия жизни великолучан. Выражаю сердечную признательность всем, кто трудится на благо Великих Лук», – сказал он в День города.

«Пусть наша общая любовь к Великим Лукам, совместная созидательная работа на благо города и в дальнейшем будет обеспечивать его развитие и процветание», – отметил Андрей Беляев.

Сегодня южная столица Псковской области отмечает 858-летие.