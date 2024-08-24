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Общество

Андрей Беляев поблагодарил великолучан за вклад в процветание города

Глава администрации Великих Лук поблагодарил всех, кто вносит вклад в процветание города.

  • Чествование великолучан
    Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК
  • Чествование великолучан
    Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК
  • Чествование великолучан
    Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК
  • Чествование великолучан
    Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК
  • Чествование великолучан
    Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК
  • Чествование великолучан
    Фото: Фото из аккаунта Андрея Беляева в ВК

«Наш город динамично развивается, планомерно улучшаются условия жизни великолучан. Выражаю сердечную признательность всем, кто трудится на благо Великих Лук», – сказал он в День города.

«Пусть наша общая любовь к Великим Лукам, совместная созидательная работа на благо города и в дальнейшем будет обеспечивать его развитие и процветание», – отметил Андрей Беляев.

Сегодня южная столица Псковской области отмечает 858-летие.

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