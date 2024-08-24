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Общество

День города празднуют Великие Луки

День города празднуют Великие Луки сегодня, 24 августа. В этом году Великие Луки отмечают 858-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях.

Напомним, сегодня в Великих Луках проходят праздничные мероприятия. Полную программу можно увидеть по ссылке.

Ранее сообщалось, что российский певец Денис Клявер выступит на праздновании Дня города Великие Луки 24 августа. Концерт начнётся в 21:00 на площади Ленина. Кроме того, перед ним выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга FLёr Band.

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