День города празднуют Великие Луки

14:10, 24 августа 2024, ПАИ

День города празднуют Великие Луки сегодня, 24 августа. В этом году Великие Луки отмечают 858-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях.

Напомним, сегодня в Великих Луках проходят праздничные мероприятия. Полную программу можно увидеть по ссылке.

Ранее сообщалось, что российский певец Денис Клявер выступит на праздновании Дня города Великие Луки 24 августа. Концерт начнётся в 21:00 на площади Ленина. Кроме того, перед ним выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга FLёr Band.