День города празднуют Великие Луки
День города празднуют Великие Луки сегодня, 24 августа. В этом году Великие Луки отмечают 858-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях.
Напомним, сегодня в Великих Луках проходят праздничные мероприятия. Полную программу можно увидеть по ссылке.
Ранее сообщалось, что российский певец Денис Клявер выступит на праздновании Дня города Великие Луки 24 августа. Концерт начнётся в 21:00 на площади Ленина. Кроме того, перед ним выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга FLёr Band.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 августа 2024
Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке