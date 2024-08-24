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Общество

Radio band выступит на сцене выставки «Россия начинается здесь»

На главной сцене выставки «Россия начинается здесь» сегодня, 24 августа, в 21:00 мск начнётся концерт кавер-группы Radio band, сообщили ПАИ в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Radio band выступит в честь 80-летия Псковской области. Фото представлено ТКД Псковской области

Сцена находится в Финском парке рядом с Троицким мостом Пскова.

Отметим, что ранее Radio band выступала на эногастрономической ярмарке «Виноград».

Выставка «Россия начинается здесь» приурочена к 80-летию образования Псковской области. На ней представлены все 26 муниципалитетов региона, выставка будет работать ежедневно до 31 августа. Программа работы выставки опубликована здесь.

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