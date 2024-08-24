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Происшествия

Стали известны подробности спасения тонувшего ребёнка из Струг Красных

В среду в Стугах Красных трёхлетний ребёнок упал в водоём. На машине скорой помощи он в состоянии клинической смерти был доставлен в Стругокрасненскую межрайонную больницу. ПАИ стали известны подробности его спасения.

Место ЧП. Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

В приёмном отделении команда медиков – фельдшера скорой помощи, два фельдшера приёмного отделения, медсестра, медсестра-анестезист, дежурный врач провели реанимационные мероприятия. Ребёнку начали делать непрямой массаж сердца, поставили воздуховод, подключичный катетер, вкололи адреналин, мешком Амбу проводили искусственную вентиляцию легких, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Благодаря слаженным действиям медицинского персонала межрайонной больницы ребёнок пришёл в себя и на скорой был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, где его уже ждала бригада медиков», – отметили в комитете.

На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильное, ребёнка отключили от аппарата ИВЛ. Врачи отмечают позитивную динамику.

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