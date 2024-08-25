Пианист Денис Мацуев выступит сегодня в Пскове

09:44, 25 августа 2024, ПАИ

Сегодня, 25 августа, в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдёт гала-концерт фестиваля «Диалог поколений», начавшегося вчера.

Он объединит музыкантов с мировым именем: Дениса Мацуева (фортепиано), Борислава Струлёва (виолончель), а также молодых исполнителей, лауреатов международных конкурсов Варвару Зарудневу (фортепиано), Стефанию Поспехину (скрипка) и Анну Катенину (кларнет).

Исполнители выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, дирижера Ивана Никифорчина.

На гала-концерте прозвучат рапсодия для кларнета и оркестра К. Дебюсси, соната для виолончели и фортепиано соль минор С. В. Рахманинова, полька А. Шнитке, поэма для скрипки Э. Шоссона, первый фортепианный концерт Ф. Мендельсона. Кульминацией станет первый фортепианный концерт Бетховена в исполнении пианиста Дениса Мацуева.

В 15:00 в филармонии состоится открытая репетиция перед концертом.