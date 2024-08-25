Больше 400 псковичей пришли на открытую репетицию Дениса Мацуева и музыкантов из «Диалога поколений»

15:37, 25 августа 2024, ПАИ

Больше 400 псковичей пришли на открытую репетицию Дениса Мацуева и музыкантов из «Диалога поколений» в большом концертном зале Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

Репетиция проходит за четыре часа до начала гала-концерта двухдневного фестиваля.

Сегодняшний концерт начнётся в 19:00. Он объединит музыкантов с мировым именем: Дениса Мацуева (фортепиано), Борислава Струлёва (виолончель), а также молодых исполнителей, лауреатов международных конкурсов Варвару Зарудневу (фортепиано), Стефанию Поспехину (скрипка) и Анну Катенину (кларнет).

Исполнители выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова, дирижера Ивана Никифорчина.