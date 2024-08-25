«Лофтирник» проходит на молодёжной площадке выставки «Россия начинается здесь» в Пскове
Программа от креативного пространства LOFT проходит на молодёжной площадке выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В рамках «Лофтирника» на сцене выступают группы «Неужели заря», «Поезд в август», «Опаловый цветок», метал-бэнд «ГефесТ» и «Дети солнца».
Мероприятие пройдёт с 13:00 до 22:00.
В 21:00 на главной сцене выступит коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Полная программа выставки «Россия начинается здесь», посвящённой к 80-летию образования Псковской области, опубликована здесь. Мероприятия пройдут до 31 августа.
«Лофтирник» проходит на молодёжной площадке выставки «Россия начинается здесь» в Пскове