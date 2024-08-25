«Лофтирник» проходит на молодёжной площадке выставки «Россия начинается здесь» в Пскове

19:22, 25 августа 2024, ПАИ

Программа от креативного пространства LOFT проходит на молодёжной площадке выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В рамках «Лофтирника» на сцене выступают группы «Неужели заря», «Поезд в август», «Опаловый цветок», метал-бэнд «ГефесТ» и «Дети солнца».

Мероприятие пройдёт с 13:00 до 22:00.

В 21:00 на главной сцене выступит коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Полная программа выставки «Россия начинается здесь», посвящённой к 80-летию образования Псковской области, опубликована здесь. Мероприятия пройдут до 31 августа.